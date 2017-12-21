В мире |

В Мексике дали инвалидность обладателю пениса длиной 48 сантиметров. Об этом сообщает издание International Business Times UK.

54-летний Роберто Эскивель Кабрера утверждает, что свисающий до колен половой орган мешает ему работать.

"Я не могу носить форменную одежду, как все остальные в компании, не могу опускаться на колени, не могу быстро бегать, — объясняет он. — Поэтому работодатели плохо обо мне думают. Говорят, что перезвонят, но никогда этого не делают".

В 2011 году Кабреру депортировали из США. Теперь он живет в мексиканском городе Сальтильо, штат Коауила. Получает государственное пособие и питается бесплатными обедами из банка продовольствия. Кабрера неоднократно пытался доказать, что его необходимо признать инвалидом. Первая заявка, которую он подал, была отклонена властями.

Кабрера отказывается укорачивать пенис хирургическим путем, потому что рассчитывает сделать карьеру в порно. Несколько месяцев назад ему действительно предложили роль в порнофильме. По сюжету мексиканец попадает в больницу и встречает женщину-врача и двух медсестер, которые имеют на него виды. Предполагалось, что съемки пройдут в Праге. Чем увенчался проект, не сообщается.

Врачи подозревают, что Кабрера родился с обычными гениталиями и с подросткового возраста оттягивал крайнюю плоть при помощи грузов и резинок, пока член не приобрел нынешние размеры.