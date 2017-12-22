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Житель Лондона Лоуренс Ламеш собирается бесплатно сдать свою квартиру на Рождество, главное условие — арендаторы должны быть бездомными, пишет The Mirror.

Ламеш владеет двухкомнатной квартирой около вокзала Кинг-Кросс. Жилье полностью обустроено: там есть гостиная, ванная комната, две спальни и кухня. Как правило, аренда таких квартир стоит две тысячи фунтов в месяц.

Сам хозяин в праздники будет в отъезде.

"Квартира пустует, и я хотел просто помочь кому-то: группе людей или семье, которые оказались бездомными", — сказал британец.

Он рассказал, что решение сдать квартиру бездомным пришло к нему после того, как ему пришлось зимой ночевать в машине. "Сейчас очень холодно, температура упала, и наступает Рождество", — добавил он.

В конце ноября американские архитекторы представили проект жилья для бездомных Нью-Йорка. Речь идет о капсулах, материал для которых распечатан на 3D-принтере. Эти капсулы архитекторы предлагают крепить на фасадах жилых домов при помощи строительных лесов. В таких модулях можно оборудовать душ и поставить мебель, в качестве бонуса идут панорамные окна.

фото: Flickr