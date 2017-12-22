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Английским футбольным фанатам, которые планируют приехать в Россию на чемпионат мира - 2018, посоветовали соблюдать осторожность в связи с возможным нападением со стороны медведей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет газета, глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз, обеспокоенный нехваткой гостиничных мест, обратился в компанию Visit Russia за консультацией относительно кемпинга.

Ему дали понять, что система кемпинга в России не развита, зато его можно самостоятельно организовать на природе.

Но здесь, сообщили Майлзу, можно встретить голодных медведей, которых в России насчитывается 70 тысяч. Они бросаются на людей, так как не могут найти себе пищу.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде, Панамой в Нижнем Новгороде и Бельгией в Калининграде. Национальная команда планирует базироваться в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее англичан перед ЧМ-2018 пугали толпами мужиков в косоворотках, которые бродят по российским улицам и бьют друг другу лица.

Летом нынешнего года МИД Великобритании выпустил памятку для гостей ЧМ-2018 в России, в которой рекомендует не носить с собой все имеющиеся ценности и не садиться в автомобиль с незнакомыми людьми.

Кроме того, британским болельщикам рассказали о правостороннем движении на дорогах, пробках на российских дорогах, а также огромных расстояниях между местами проведения матчей.

фото: Flickr