Английских футбольных фанатов перед ЧМ в России пугают тысячами голодных медведей (3)
Английским футбольным фанатам, которые планируют приехать в Россию на чемпионат мира - 2018, посоветовали соблюдать осторожность в связи с возможным нападением со стороны медведей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.
Как пишет газета, глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз, обеспокоенный нехваткой гостиничных мест, обратился в компанию Visit Russia за консультацией относительно кемпинга.
Ему дали понять, что система кемпинга в России не развита, зато его можно самостоятельно организовать на природе.
Но здесь, сообщили Майлзу, можно встретить голодных медведей, которых в России насчитывается 70 тысяч. Они бросаются на людей, так как не могут найти себе пищу.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде, Панамой в Нижнем Новгороде и Бельгией в Калининграде. Национальная команда планирует базироваться в Санкт-Петербурге.
Отметим, что ранее англичан перед ЧМ-2018 пугали толпами мужиков в косоворотках, которые бродят по российским улицам и бьют друг другу лица.
Летом нынешнего года МИД Великобритании выпустил памятку для гостей ЧМ-2018 в России, в которой рекомендует не носить с собой все имеющиеся ценности и не садиться в автомобиль с незнакомыми людьми.
Кроме того, британским болельщикам рассказали о правостороннем движении на дорогах, пробках на российских дорогах, а также огромных расстояниях между местами проведения матчей.
фото: Flickr
Пиз.ят, в России нет дорог...