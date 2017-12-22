Сторонники независимости Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте (2)

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В мире | 22 декабря 2017 года, 07:31

Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов, передает Finanzas.

Центристская партия "Граждане" набрала 36 мандатов (25,4% голосов), в то время как партия "Вместе за Каталонию" бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона может получить 34 мандата (21% голосов).

Еще 32 мандата может получить партия "Левые республиканцы Каталонии", лидер которой ожидает суда в тюрьме Мадрида, а крайне левая партия "Кандидатура народного единства" может набрать четыре мандата.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
фуфайкин1 день назад
"кремль" и лично тов. Путин виноват? кто первый начнёт исходиться в истерике и рвать волосню на ж...е?
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домбровсскисс1 день назад
Мы поддерживаем чаяния народа Каталонии.
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