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Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов, передает Finanzas.

Центристская партия "Граждане" набрала 36 мандатов (25,4% голосов), в то время как партия "Вместе за Каталонию" бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона может получить 34 мандата (21% голосов).

Еще 32 мандата может получить партия "Левые республиканцы Каталонии", лидер которой ожидает суда в тюрьме Мадрида, а крайне левая партия "Кандидатура народного единства" может набрать четыре мандата.