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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, передает "Интерфакс".

"Мне не нужна голландская виза... Во-первых, я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве - не о визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Голландии. У меня есть приглашения на работу в Америку и в том числе несколько стран Европы. Поэтому эта проблема у меня не стоит - я могу выехать в любой момент", — заявил он.

Вместе с тем он заявил, что будет "отстаивать свои права в Украине".