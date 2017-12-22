Apple ответит в суде за замедление старых моделей iPhone (2)
В мире | 22 декабря 2017 года, 12:18
Житель Лос-Анджелеса подал в суд на компанию Apple за намеренное понижение производительности процессора у некоторых iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac.
Истец заявил, что решение Apple замедлить смартфон ради спасения аккумулятора было принято без его согласия. Кроме того, он обвиняет компанию в том, что с помощью замедления iPhone она пыталась манипулировать сознанием и хотела заставить пользователей заменить устаревшие модели на новые.
Ранее Apple призналась в намеренном замедлении своих смартфонов «ради блага пользователей».
Источник: Газета.ru
Воареки всем американским демократическим принципам Apple создала в Китае систему рабского труда с чудовищной эксплуатацией, которой к тому-же и публично хвасталась, называя это сверх-эффективностью.
Все знают, что Apple шпионит за пользователями и продаёт частную информацию - большего удара по демократии невозможно представить.
Сейчас выяснилось, что ко всему ещё Apple портит свой собственный продукт, чтоб манипулировать потребителями - более анти-консюмеризма и анти- свободного капиталлистического рынка невозможно представить.
Apple относится к китайским рабочим-производителям как к рабам, а к потребителям своей продукции как к манипулируемому стаду.
Если в Америке осталось не на бумаге а в жизни хоть чуть-чуть приврженности своим ценностям, закону и морали, то такую компанию как Apple нужно немедленно уничтожить, если Америка заботится о своем имагевом образе в мире.
Достойные прецеденты по наказанию могущественных компаний были в Американской истории.
Будем надеятся, что в Америке ещё сохранилось увжение к производителям и потребителям