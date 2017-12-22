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Житель Лос-Анджелеса подал в суд на компанию Apple за намеренное понижение производительности процессора у некоторых iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac.

Истец заявил, что решение Apple замедлить смартфон ради спасения аккумулятора было принято без его согласия. Кроме того, он обвиняет компанию в том, что с помощью замедления iPhone она пыталась манипулировать сознанием и хотела заставить пользователей заменить устаревшие модели на новые.

Ранее Apple призналась в намеренном замедлении своих смартфонов «ради блага пользователей».