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Модные эксперты и журналисты издания HighSnobiety подвели итоги года и составили рейтинг из трех пар кроссовок, которые можно назвать лучшими. Список опубликован в пятницу, 22 декабря.

Первое место получили созданные в коллаборации Virgil Abloh и Nike Air Jordan 1 кроссовки. Отмечается, что их появление стало главным событием года для сникерхедов. Обувь соединила в себе силуэты тех брендов: Nike, Converse и Jordan.

Вторыми оказались кроссовки Golf le FLEUR рэпера Tyler, The Creator и компании Converse. Созданные в четырех цветовых вариантах, они также стали одной из самых ожидаемых пар года. По мнению экспертов, данное сотрудничество помогло рэперу восстановить свою репутацию одного из самых влиятельных музыкантов в мире.

В конце рейтинга встали кроссовки Air Max 97/1 из коллаборации американского дизайнера Шона Уотерспуна и Nike. Модельер победил в конкурсе, который устроила компания, и обувь именно по его концепции поступила в продажу.

HighSnobiety — одно из ведущих международных изданий о современной моде. Основано Давидом Фишером в 2005 году в Берлине, в настоящее время также имеет офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

Фото: Virgil Abloh / Nike Air Jordan 1