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Европейская комиссия обнародовала отчет о механизме приостановки режима визовой либерализации для Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

Изначально условием отмены безвиза называлось невозвращение украинцев домой после разрешенного трехмесячного срока пребывания на территории Евросоюза. Теперь выдвинуты дополнительные политические условия.

Для сохранения безвизового режима украинские власти должны проводить «антикоррупционные реформы» и не мешать работе прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по борьбе с коррупцией.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.