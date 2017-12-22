Посетительницу сафари-парка в Пекине съел тигр (17)
В мире | 22 декабря 2017 года, 14:05
В Пекине на посетительницу сафари-парка напал тигр. Об этом пишет Mirror.
По информации журналистов, дочь женщины, ставшая свидетельницей произошедшего, требует от руководства парка 14 миллионов долларов в качестве компенсации. Она уже подала в суд.
На кадрах видно, как девушка выходит из машины чем-то расстроенная, на нее сзади нападает тигр и утаскивает ее. Из машины выходит супруг, чтобы оказать ей помощь. В этот момент, автомобиль покидает и мать девушки. Пытаясь спасти свою дочь, которую утащил тигр, женщина погибает сама, ее дочка стала инвалидом.
Сообщается, что они нарушили запрет парка — покинули транспорт, находясь на территории парка.
Источник: ren.tv
Совсем у людей ума нет. Смотрела-смотрела - так и не поняла, какая налобность ей была выходить из машины. В итоге - мать мертва, сама покалечена, - еще и тигра после этого придется пристрелить.
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Да ладно, вот так новость. Я это видео видел года 3-4 назад
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Во всех сафари - парках категорически запрещено выходить из машин !
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