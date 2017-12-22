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В Пекине на посетительницу сафари-парка напал тигр. Об этом пишет Mirror.

По информации журналистов, дочь женщины, ставшая свидетельницей произошедшего, требует от руководства парка 14 миллионов долларов в качестве компенсации. Она уже подала в суд.

На кадрах видно, как девушка выходит из машины чем-то расстроенная, на нее сзади нападает тигр и утаскивает ее. Из машины выходит супруг, чтобы оказать ей помощь. В этот момент, автомобиль покидает и мать девушки. Пытаясь спасти свою дочь, которую утащил тигр, женщина погибает сама, ее дочка стала инвалидом.

Сообщается, что они нарушили запрет парка — покинули транспорт, находясь на территории парка.

Источник: ren.tv