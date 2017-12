В мире |

В сети набирает популярность видео, снятое на одной из станций лондонского метро. На нем молодой человек, одетый в майку футбольного клуба "Арсенал", заскакивает на парапет между двумя эскалаторами и съезжает вниз, по пути болезненно ударяясь о препятствия.

Как выяснилось, 22-летний Фредди Эндрюс возвращался поздно вечером 20 декабря с друзьями с чемпионата по дартс, сообщает Evening Standard. Молодой человек, по его собственному признанию, употребил порядка десяти пинт пива, после чего ему в голову и пришла идея запрыгнуть на парапет между эскалаторами станции London Bridge.

В итоге Эндрюс под смех друзей пролетел вниз более десяти метров. Он сначала ударился о кнопку экстренной остановки, а затем об металлический знак, после чего вылетел на противоположный эскалатор. Друг Эндрюса Джеймс Гауэр снял его падение на видео и выложил в "Твиттер", где запись посмотрели около десяти миллионов раз.

Top night last night, but this has to be the highlight pic.twitter.com/yMqDvOoVML