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Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений, военные расходы будут снижаться, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".

"Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например: сила есть, ума не надо. Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", — сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия в решении задач в сфере обороны должна опираться на мозги и интеллект, военные расходы будут снижаться.

"В следующем году наступающем в процентном отношении к ВВП это (военные расходы) будет два и восемь с небольшим, 2,85%, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что в этих условиях и с этими возможностями страна будет самодостаточной, обороноспособность государства будет надежно и безусловно обеспечена.