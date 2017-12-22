Путин: Россия будет снижать военные расходы (47)

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В мире | 22 декабря 2017 года, 16:50

Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений, военные расходы будут снижаться, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".

"Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например: сила есть, ума не надо. Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", — сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия в решении задач в сфере обороны должна опираться на мозги и интеллект, военные расходы будут снижаться.

"В следующем году наступающем в процентном отношении к ВВП это (военные расходы) будет два и восемь с небольшим, 2,85%, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что в этих условиях и с этими возможностями страна будет самодостаточной, обороноспособность государства будет надежно и безусловно обеспечена.

Источник: Газета.ru
Комментарии 47
Патриот 23 часа назад
В Геропе и НАТО отсутствуют мозги, это не армия а сброд педиков, гомиков, трансгейдеров и остальной гадости которая там служит в отличии от Россиийской армии где солдаты отдрисерованны, у которых присутствует ум, честь, совесть и достоинство Не сталкивались ни разу, как столкнуться узнают! Да и врядли какой-то голубой будет готов положить свою голову за не известно кого.
6
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ух ты.21 час назад
И по сей день некоторые страны живут на том что совок наклепал.Ибо сами ничерта клепать не в состоянии.
4
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ха ха ха22 часа назад
Никто не думает что "друзья" Да и не бывает друзей в геополитике, есть интересы, на данный момент времени, и всё.
У нас тут завёлся один патриот, который свято верит что Вашингтон лучший друг Латвии.
Пусть верит. Лечить уже бесполезно.
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