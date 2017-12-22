В мире |

Лингвисты Лондонского университета королевы Марии проанализировали речь магистра Йоды, мастера-джедая из "Звездных войн", и пришли к выводу, что его родной язык — это наречие коренных жителей Гавайских островов. Об этом пишет The Mirror.

Магистр Йода использует обратный порядок слов в предложениях. Профессор Дэвид Адджер предположил, что английский не является родным языком джедая, и персонаж меняет его структуру, чтобы он был больше схож с его родным языком.

Ученый назвал этот язык йодишем. Проделав "лингвистическую детективную работу", Адджер выяснил, что йодиш ближе всего к структуре языка жителей Гавайских островов — для них также характерна инверсия слов.

"Мы можем узнать о родном языке Йоды, глядя на то, как он говорит по-английски. Так же, как я могу узнать в человеке француза, слушая его английскую речь: вы говорите на другом языке, но сохраняете при этом некоторые структуры родного", — объяснил Адджер.

Создатель киносаги Джордж Лукас запретил раскрывать происхождение Йоды. Впервые магистр появляется в пятом эпизоде "Империя наносит ответный удар" (второй фильм классической трилогии): с ним на планете Дагоба встречается Люк Скайуокер.

В новой трилогии, снятой в 1999-2005 годах, рассказывается в том числе, как Йода обучал Энакина Скайуокера, отца Люка, который затем стал темным лордом ситхов Дартом Вейдером. В сентябре 2016 года Disney и Marvel анонсировали запуск серии комиксов, посвященных предыстории мастера джедаев.

фото: Flickr