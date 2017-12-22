Парламент Молдавии запретил российские новостные программы (5)

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В мире | 22 декабря 2017 года, 17:04

Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает РИА "Новости".

Ранее парламент принял закон о борьбе с "иностранной пропагандой", запрещающий трансляцию радио- и телепрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Президент Молдавии Игорь Додон отказался ратифицировать закон и вернул его в парламент.

фото: Flickr

Комментарии 5
Неважно22 часа назад
ДОДОН ГАГАДОН ТЫ ГА*ДОН
8
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Alex1 час назад
Молдавия видимо взяла пример с США.Президент пытается сделать одно,Сенат совершенно обратное .,или вставит кучу палок ,чтоб президент нифига не смог сделать.Новый виток западной дерьмократии ,здравый смысл уходит на второй план...у молдаван Запад увёл целый миллиард (типа банкир постарался) ,лохи молдаване таки этому верят .А они вот они ,их денежки,в том числе бюджетные пара сотен километров,и Запад прекрасно знает где и у кого они лежат .Но нифига,на первый план -борьба с русскими каналами .Ну сами свою судьбу делают,Румыния тихо "ассимилирует" эту территорию потихоньку...
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barakuda2 часа назад
Postavit internetu filtr.kak v srawke i Kitaje
P.S.Latvii dolzni brat primer
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