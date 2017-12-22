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Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает РИА "Новости".

Ранее парламент принял закон о борьбе с "иностранной пропагандой", запрещающий трансляцию радио- и телепрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Президент Молдавии Игорь Додон отказался ратифицировать закон и вернул его в парламент.

фото: Flickr