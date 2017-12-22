Парламент Молдавии запретил российские новостные программы (5)
В мире | 22 декабря 2017 года, 17:04
Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщает РИА "Новости".
Ранее парламент принял закон о борьбе с "иностранной пропагандой", запрещающий трансляцию радио- и телепрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Президент Молдавии Игорь Додон отказался ратифицировать закон и вернул его в парламент.
фото: Flickr
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