Латвия получит серебро ОИ-2014 после дисквалификации россиян (27)

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В мире | 22 декабря 2017 года, 18:21

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Санкциям также подверглись еще девять россиян: конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Демченко занял второе место в личном первенстве. Вместе с Ивановой он завоевал серебро в смешанной эстафете.

Таким образом, после дисквалификации российских саночников, изменился состав медалистов в командной эстафете. Золото сочинской Олимпиады осталось у команды Германии, серебро перешло к команде Латвии (ранее была бронза), а бронза — к команде Канады (было 4-е место). На Играх в Сочи за команду Латвии в эстафете выступали Элиза Тирума (теперь Цауце), Мартыньш Рубенис и экипаж Андрис Шицс / Юрис Шицс.

Решение было принято по итогам расследования независимой комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. В ноябре Россия потеряла еще 10 медалей Сочи-2014 и лишилась первого места в общекомандном зачете.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

фото: Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 27
Мокс22 часа назад
А зачем вообще проводить олимпийские игры?Пусть МОК,раз в четыре года самостоятельно распределяет медали.И о чудо,любой человек в любой стране однажды сможет проснуться олимпийским чемпионом.
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kentavrs22 часа назад
О,патриот похоже опохмелился,даже по клаве попадает,никак премию дали
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О !21 час назад
Рановато дурачка отпустило. Patriots? Нельзя бросать лечение,будут летальные осложнения.
Ничего хорошего,кроме открытой клеветы,причем без всяких доказательств,и вот (!!!)на халяву желают получить медальку. Позор.
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