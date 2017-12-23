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Датский инвестбанк Saxo Bank опубликовал свой ежегодный отчет "Шокирующие предсказания". В этом исследовании финансисты рассказывают о событиях, вероятность которых оценивается большинством людей в 1%, но на самом деле они могут произойти с вероятностью в 10% и даже выше.

Saxo Bank подчеркивает, что "Шокирующие предсказания" - это не прогноз, а лишь напоминание о том, что не следует недооценивать вероятность некоторых негативных событий.

Крах биткоина

Биткоин и другие криптовалюты - одно из самых знаковых явлений на финансовых рынках в последние годы, отмечает Saxo Bank. В докладе говорится, что стоимость биткоина может резко снизиться в 2018 году.

Обвал может произойти после того, как Россия и Китай запретят криптовалюты, считают аналитики. Биткоин достигнет своего пика в 60 тыс. долларов и капитализации в 1 трлн долларов, а потом котировки упадут до себестоимости майнинга - около 1000 долларов за биткоин, говорится в докладе.

Женщины-начальники

В 2018 году тренд на увеличение доли женщин-руководителей станет "супер-экспоненциальным". Число женщин в списке гендиректоров Fortune 500 вырастет в два раза, говорится в исследовании.

"Грядут изменения, и не просто потому что это честно, а из практических соображений, что женщины, осознающие свой потенциал, - это единственный оставшийся способ увеличить пирог без увеличения населения наших низкопродуктивных и стареющих экономик", - пишут авторы доклада.

Левые настроения в США

На американскую политику в 2018 году сильно повлияет демографический сдвиг - все большую роль будет играть этнически смешанное поколение родившихся после 1981 года.

Кроме того, многие демократы не стесняются прибегать к популистким приемам, говорится в исследовании. По мнению аналитиков Saxo Bank, все это может привести к тому, что по итогам ноябрьских выборов в конгресс демократы получат большинство в обеих палатах конгресса.

"Австро-венгерская империя"

Разногласия между старыми членами Евросоюза и государствами-евроскептиками в 2018 году могут стать непримиримыми, говорится в исследовании. Отношения между ними портятся из-за мигрантского вопроса, восприятия демократических ценностей и внутренней рабочей миграции.

Центр влияния может сместиться с Франции-Германии на объединение центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии (так называемая Вышеградская группа). К этим четырем государствам может присоединиться Австрия.

Новый австрийский канцлер Себастьян Курц по своим взглядам близок к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого часто упрекают в популизме. Получившееся в результате объединение государств-евроскептиков все больше напоминает новую Австро-Венгрию, отмечают авторы доклада.

Apple уйдет на второе

Американский производитель техники Apple может лишиться звания крупнейшей компании мира. По мнению Saxo Bank, капитализация китайского интернет-гиганта Tencent в 2018 году вырастет в два раза, и Tencent обгонит Apple по рыночной стоимости.

Возможный успех Tencent аналитики объясняют тем, что Пекин открывает свои рынки капитала и проводит реформы, привлекая интерес инвесторов. Китай - это самая населенная страна мира с растущим уровнем благосостояния, отмечают авторы доклада.

Федрезерв и независимость

Федеральная резервная система США в 2018 году может стать более зависимой от американского правительства, считает Saxo Bank.

Бюджетная дисциплина в США неважная, новые налоговые послабления приведут к выпадению бюджетных доходов, пишут авторы доклада.

В итоге политики в попытке найти виновных могут свалить все на ФРС, полагают аналитики, и минфин США ограничит доходность "длинных" гособлигаций, чтобы сохранить экономический рост и расходы на прежнем уровне.

Нефтяные юани

Роль юаня в нефтяных сделках в 2018 году может вырасти гораздо сильнее, чем ожидается. Крупнейший импортер нефти в мире - Китай - и многие производители сырья все чаще рассчитываются между собой в юанях.

В следующем году Шанхайская международная энергетическая биржа запустит нефтяные фьючерсы, номинированные в юанях. Запуск нового инструмента будет иметь серьезные геополитические и финансовые последствия, пишут аналитики.

Южноафриканская весна

В 2018 году может произойти политический и экономический расцвет стран, располагающихся к югу от Сахары, по аналогии с "арабской весной", считают в Saxo Bank.

Смена власти в Зимбабве, где бессменного президента Роберта Мугабе вынудили уйти в отставку, запустит процесс демократических преобразований по всей центральной и южной Африке, говорится в докладе. Африка начинает осознавать свой потенциал, отмечают аналитики.

Обвал иены

В 2018 году курс японской нацвалюты по отношению к доллару может резко снизиться из-за роста инфляции и доходности по облигациям.

Банк Японии в конце сентября начал таргетирование кривой доходности облигаций - эта мера предполагает скупку долгосрочных бондов для удержания их доходности на низком уровне.

Эта политика регулятора зависит от гибких процентных ставок и низкой доходности бондов во всем мире, а в 2018 году это условие навряд ли будет выполняться, считают аналитики Saxo Bank.

В итоге иена подешевеет - курс доллара в Японии вырастет до 150 иен, после чего регулятор запустит политику "количественного смягчения", и курс вернется на отметку в 100 иен, говорится в докладе датского инвестбанка.

Обвал фондового рынка

В 2017 году волатильность на мировых рынках была низкой, что удивило многих инвесторов, пишут аналитики. Saxo Bank опасается, что волатильность просто замаскирована, и когда-нибудь в 2018 году на рынках может произойти резкий обвал.

Эксперты отмечают, что различные индикаторы фондового рынка напоминают ситуацию перед "черным понедельником" в конце 80-х, когда американский индекс Dow Jones за день упал более чем на 20%.

По мнению авторов доклада, такой же резкий обвал может произойти в 2018 году - индекс S&P 500 может упасть на 25% за один торговый день.

фото: Flickr