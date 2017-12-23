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Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в будущем новом правительстве Каталонии, где на выборах, прошедших в четверг, большинство голосов набрали партии, выступающие за независимость региона.

Заявление Рахоя стало ответом на призыв Карлеса Пучдемона, смещенного Рахоем с поста главы каталонского правительства, к встрече в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже.

Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании, "из-за очевидных обстоятельств".

В новом каталонском парламенте будут представлены семь партий, ни одна из них не контролирует больше четверти мест.

Крупнейшая фракция - "Граждане" (Ciudadanos). Она набрала 25% голосов, что даст ей 36 мандатов. "Граждане" - унионистское движение, которое стремится сохранить Каталонию в составе страны.

В конце октября Мариано Рахой ввел в Каталонии прямое правление из Мадрида, распустил ее правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря.

На данный момент неясно, кто именно сможет сформировать новое правительство Каталонии.

Рахой заявил, что готов вести переговоры с любым правительством, которое будет сформировано в Каталонии.

"Я глава правительства Испании. Соответственно, я также глава каталонцев. Я приложу все усилия для того, что продолжить диалог с правительством, которое будет сформировано после этих выборов в Каталонии. Но я надеюсь, как я уже говорил ранее, что они будут вести себя в соответствии с законом. Это стоит помнить. Я надеюсь, что будет создано правительство, которое не будет прибегать к односторонним решениям и не будет считать себя выше закона", - сказал премьер-министр Испании.

Сторонники независимости Каталонии считают, что одержали победу Карлес Пучдемон, со своей стороны, сказал, что был бы готов поехать на переговоры в Мадрид, если получит гарантии, что не будет арестован. "Это было бы жестом доброй воли со стороны правительства Испании, который продемонстрировал бы, что оно готово встретиться с представителем большинства, требующего независимости", - заметил политик.

В ответ на вопрос, готов ли он быть арестованным в Испании, Пучдемон сказал, что "вопрос состоит в том, готова ли демократическая [страна] уважать решение 2,1 миллиона избирателей".