Президент США Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей в истории США налоговой реформе, сообщает "Интерфакс". Конгресс США, обе палаты которого контролируют республиканцы, окончательно принял законопроект о сокращении налогов и других изменениях налогового кодекса страны 20 декабря.

Законопроект, как считает администрация, завершает работу над проектом масштабной реформы, которая была одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее президент заявил, что данная инициатива позволит вернуть в страну 4 трлн долларов, которые американцы хранят в офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине. В ряде крупнейших компаний США, в свою очередь, заявили, что поднимут зарплаты после проведения реформы.

Одно из основных положений реформы - снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%. Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.

Самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом менее 9525 долларов или для семей, зарабатывающих до 19050 долларов. Если же налогоплательщик получает от 82,5 тыс. до 157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 24%. Порог в 37% будет действовать для американцев с заработком более 500 тыс. долларов Предусмотрено также сохранение вычетов из налогов на уровне штатов, но максимальная сумма, с которой можно затребовать вычет, будет ограничена.

Авторы включили в текст законопроекта и другие налоговые послабления, в том числе для молодых семей и учащихся. Они вводятся на десятилетний срок.

Несогласные с реформой представители Демократической партии США указывали на то, что попытка компенсировать выпадающие доходы бюджета может привести к очередному скачку внешнего долга США - согласно расчетам, за следующие 10 лет понадобится занять 1,4 трлн долларов вдобавок к нынешним 20 трлн долларов.

Today, it was my great honor to sign the largest TAX CUTS and reform in the history of our country. Full remarks: https://t.co/kMxoxEB68G pic.twitter.com/OeAoA0sLfx