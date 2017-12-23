Джонсон назвал себя русофилом и признался в любви к пломбиру (6)

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В мире | 23 декабря 2017 года, 11:44

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с российскими студентами в Москве вспомнил, что в юности пел "Калинку" и ел пломбир в стаканчике, сообщил "Интерфакс".

"Я помню, как приезжал сюда в 1980-х, мне было 16, молодым студентом, увлеченным изучением русского языка и восхищенным этой великой европейской цивилизацией. Уже тогда я был убежденным русофилом: я умел петь "Калинку" и песню бурлаков на Волге. Я любил вкус ванильного мороженого и пломбира в стаканчике", — рассказал Джонсон, выступая перед студентами РЭУ им. Г.В.Плеханова.

Джонсон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал себя "убежденным русофилом".

"Позвольте мне заявить, что я русофил, и русофил убежденный. Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", — сказал Джонсон.

По его словам, ни у кого не должно быть сомнений в том, что он хочет добиться улучшения отношений между народами России и Британии.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Домовой 5 часов назад
" Джонсон назвал себя русофилос " . Хорошо хотя бы не назвал себя " русофаллосом ". Англичанам вообще верить нельзя традиционно. Недаром Англию звали самой большой " интриганкой Европы ", а скорее всего, всего мира. В глаза говорит одно, а за спиной гадит. Большинство войн в Европе было инициировано именно интригами Англии. Не с проста Борис так улыбается. Это значит, что очередная кака на подходе.
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Введи3 часа назад
"Я любил вкус ванильного мороженого и пломбира в стаканчике, а также по пьянке трахнул красавицу Маньку", Сказал Борис выступая перед студентами и одобри продления санкций против России
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ja2 часа назад
Послали,patriota, по-русски-уйди по-английски,или хлопни дверью,но тыкай тыхо тыхо,як,моська,с высоко ,поднятой галoвkой.......мате юсу!.
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