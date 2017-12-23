Шакил О'Нил уронил на себя рождественскую елку
В мире | 23 декабря 2017 года, 12:59
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации, ныне ведущий программы Inside The NBA на американском канале TNT Шакил О'Нил повалил рождественскую елку в студии. Видео опубликовано на странице канала в твиттере.
О'Нил подошел к елке, чтобы забрать рождественские подарки и уронил зеленое дерево на себя.
.@Shaq is good at a lot of things... gift giving isn't one of them.pic.twitter.com/qIEE5OvGHI— NBA on TNT (@NBAonTNT) 22 December 2017
Ранее сообщалось, что игрок НХЛ переоделся в старика на Рождество.
фото: Flickr
Источник: Газета.ru