Легенда Национальной баскетбольной ассоциации, ныне ведущий программы Inside The NBA на американском канале TNT Шакил О'Нил повалил рождественскую елку в студии. Видео опубликовано на странице канала в твиттере.

О'Нил подошел к елке, чтобы забрать рождественские подарки и уронил зеленое дерево на себя.

.@Shaq is good at a lot of things... gift giving isn't one of them.pic.twitter.com/qIEE5OvGHI