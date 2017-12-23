Шакил О'Нил уронил на себя рождественскую елку

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В мире | 23 декабря 2017 года, 12:59

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации, ныне ведущий программы Inside The NBA на американском канале TNT Шакил О'Нил повалил рождественскую елку в студии. Видео опубликовано на странице канала в твиттере.

О'Нил подошел к елке, чтобы забрать рождественские подарки и уронил зеленое дерево на себя.

Ранее сообщалось, что игрок НХЛ переоделся в старика на Рождество.

фото: Flickr

Источник: Газета.ru
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