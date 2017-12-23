В мире |

Полиция округа Йорк, штат Небраска, обнаружила почти 30 кг марихуаны в автомобиле пожилой пары. Об этом пишет The York News-Times.

19 декабря правоохранители остановили пикап, в котором находились 80-летний Патрик Джирон и его 70-летняя супруга Барбара. В этот момент полицейские почувствовали запах марихуаны.

При проверке кузова автомобиля обнаружились коробки с этим наркотиком. Общая масса марихуаны составила около 30 кг, его стоимость оценивается в 300 тысяч долларов.

По словам полицейских, пожилая пара отметила, что марихуану они планировали раздарить на Рождество. В настоящий момент Патрик и Барбара находятся под стражей.

Ранее СМИ сообщали, что Греция намерена поднять свою экономику с помощью марихуаны.

фото: Flickr