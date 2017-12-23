В мире |

Партия экс-министра экономики Андрея Нечаева "Гражданская инициатива" официально выдвинула в президенты телеведущую Ксению Собчак.

Большинство партийцев впервые увидели своего кандидата в президенты, а ее программу прочитали лишь на съезде. Несмотря на это, делегаты проголосовали за ведущую почти единогласно.

Собчак на полчаса опоздала на съезд партии, которая должна официально выдвигать ее для участия в президентских выборах. Ранее в этой партии она не состояла и переговоры с единственным ее известным членом Андреем Нечаевым начала только после решения пойти на выборы в 2018 году.

К собранию в "Азимут-отеле" 100 делегатов съезда подготовили партийную программу. Однако приехавшая к ним Собчак неожиданно презентовала собственную стратегию под названием "123 трудных шага". В двух документах есть некоторые различия, деликатно признался Нечаев.

Делегат из Белгородской области обратился к Собчак с вопросом, почему съезд должен поддержать ее, если ее президентскую программу раньше никто не видел (доклад раздали всем присутствующим прямо во время встречи).

"Наверное, это какая-то техническая ошибка", - предположила ведущая.

В итоге задавший вопрос делегат оказался единственным, кто проголосовал против внесения Собчак в бюллетень для голосования участников съезда.

"Получается какой-то кот в мешке, нас просят голосовать за то, что мы не видели", - объяснил партиец Би-би-си.

"Мы по закону должны принять и опубликовать свою, как партии-участника в выборах, предвыборную программу. Она - основа программы "123 трудных шага". Я не во всем согласен со стилистикой, но для меня нет неприемлемых пунктов по существу. За нее мы голосовать не должны", - объяснил всем Нечаев. В итоге делегаты проголосовали за свою программу и не голосовали за "123 шага".

"Ради правды и свободы"

Собчак - один из самых узнаваемых кандидатов в президенты. Согласно социологическим опросам, бывшую телеведущую "Дом-2" знают более 90% населения, правда, большинство относятся к ней негативно.

"Гражданская платформа" - небольшая малоизвестная партия, основанная в 2013 году на волне протестов по итогам думских выборов 2011 года. Выдвижение от партии позволит Собчак собирать в три раза меньше подписей, чем если бы она шла как беспартийный кандидат, то есть 100 тысяч вместо 300 тысяч.

Выступление Собчак перед съездом было коротким и эмоциональным. Она призналась делегатам, что думала о выдвижении несколько месяцев (официально она объявила об этом только в октябре).

"Некоторое время я полагала, что они разрешат выдвигаться Алексею Навальному, даже надеялась, что Владимир Путин не пойдет на выборы. Но стало ясно, что мечты останутся мечтами", - сказала Собчак.

Ведущая заявила, что главной целью ее участия в кампании является возвращение в жизнь страны "правды, о которой забыли", и "свободы, которую потеряли": "Ради правды и свободы прошу поддержать меня".

"Правда, свобода, образование, честные выборы, независимый суд, вклад людей. Вот что приведет нас к миру. К миру и процветанию. Это долгий и сложный путь. И я прошу его пройти вместе со мной", - закончила Собчак под аплодисменты делегатов.

"Мой ответ Владимиру Путину"

Центральная часть выступления Собчак была посвящена обсуждению программы "123 трудных шага". Стратегию писали Нечаев, экономист Владислав Иноземцев, члены штаба юрист Елена Лукьянова и сценарист Авдотья Смирнова, рассказала Собчак, отвечая на вопрос Би-би-си.

"Это мой ответ Владимиру Путину по поводу того, что у демократических сил нет позитивной программы", - сказала Собчак делегатам съезда. На последней пресс-конференции именно в ответ на вопрос ведущей Путин заявил, что в России нет полноценной оппозиции, продвигающей конструктивную повестку.

Собчак отметила, что каждый из ее 123 пунктов посвящен человеку и его правам. Программа поделена на несколько глав: внутренняя политика, развитие экономики, а также социальная и внешняя политика.

Во многом предложения Собчак дословно совпали с ранее презентованной программой Алексея Навального. Так, например, ведущая, как и оппозиционер, предложила усилить полномочия парламента и регионов, отказаться от "суперпрезидентской республики" и призыва в армию, ратифицировать Международную конвенцию по борьбе с коррупцией и снизить влияние религиозных институтов на государство.

Нашлись в программах и существенные различия. Так, Собчак посчитала невозможной проведение люстрации, на которой настаивает Навальный.

"Никакая групповая люстрация… не может быть причиной для поражения в правах - только персональная ответственность", - говорится в программе. Кроме того, ведущая предложила разработать "единые гарантии безопасности и защиты от государственного уголовного преследования лиц, занимавших высшие государственные посты в стране, и членов их семей". Это, по ее мнению, необходимо для мирного перехода к демократизации.

Собчак не посчитала целесообразным и другое предложение Навального - введение рабочих виз для граждан из стран СНГ. По ее мнению, вместо этого следует усилить работу над культурной и социальной интеграцией мигрантов.