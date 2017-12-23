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Два датских зоопарка — в Копенгагене и в Гивскуде — просят посетителей приносить домашних животных на корм хищникам, сообщает телеканал TV2.

Зоопарки принимают морских свинок и кроликов, этими животными питаются тигры, львы и волки. По словам сотрудницы зоопарка Копенгагена Анны-Софи Эллер, кормить хищников кошками или собаками было бы не этично, к тому же, эти животные не входят в естественный рацион зверей.

"Хорошо, когда животные питаются разнообразно. Им весело жевать мех, а внутренности для них очень полезны", — сказала Эллер.

Руководитель Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле заметил, что просьба зоосада — это не предложение хозяевам убивать питомцев: "Мы делаем это потому, что нам нужны животные".

Зверинец также дает возможность наблюдать за тем, как хищник съест животное. Как отметил Остербалле, такая практика позволяет быть честными с детьми и не рассказывать им истории о "кроличьем рае", куда их питомец якобы попадет после смерти.

В октябре 2015 года в зоопарке датского города Оденсе в присутствии школьников провели вскрытие львицы. Ее усыпили, поскольку в зверинце стало слишком много этих хищников. Глава зоопарка назвал это познавательным процессом.

фото: Flickr