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Практически во всех отраслях народного хозяйства Латвии увеличивается количество свободных рабочих мест, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В конце ноября в базе данных ГАЗ были 13 204 вакансии. Больше всего вакансий в строительстве - 3120, в обрабатывающей промышленности - 2209, в административной и обслуживающей сфере - 1922, в оптовой и розничной торговле, отрасли ремонта автомобилей и мотоциклов - 1220, в сфере транспортировки и хранения - 1218.

В конце ноября наиболее востребованными профессиями были водители грузовиков, бетонщики, повара, плотники, продавцы магазинов, строители, рабочие-отделочники, подсобные рабочие и программисты.

Количество зарегистрированных безработных в конце ноября составило 61 538 человек. Больше всего среди них было бывших разнорабочих, продавцов, уборщиков, дворников, поваров, операторов, деревообрабатывающего оборудования, водителей грузовых автомобилей, строителей и др.

Статистические данные также показывают, что больше всего среди зарегистрированных в ГАЗ безработных имеют относительно низкий уровень образования. У 45,4% безработных только начальное или общее среднее образование или нет даже начального образования, поэтому для интеграции в рынок труда им необходимо получить профессиональные знания, навыки и умения.

У 36% зарегистрированных в ГАЗ безработных - профессиональное образование, у 18,7% - высшее, однако многие безработные профессиональное или высшее образование получили давно, и их знания устарели.

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии значительно снизился и достиг самого низкого показателя после 2009 года - 6,7%. В Риге и Рижском регионе безработица в ноябре составляла 4% и 4,2%, в Земгале - 6,2%, в Курземе - 7,3%, в Видземе - 7,2%, в Латгале - 15,7%.