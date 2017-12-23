Олимпийский комитет России заплатит МОК миллионы долларов (29)

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В мире | 23 декабря 2017 года, 19:40

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) требуемые 15 миллионов долларов. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков, передает ТАСС.

"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", — заявил Жуков.

На заседании исполкома МОК, которое состоялось 5 декабря, Россию отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. ОКР по решению МОК был обязан возместить стоимость расследования о системе допинга в России и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

При выполнении этих условий возможно частичное или полное восстановление Олимпийского комитета России в МОК до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что эти деньги будут выплачены только на основании договора между сторонами.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9-25 февраля 2018 года.

фото: Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 29
ха ха ха 7 часов назад
Запад унаследовал от Древней Греции две вещи - демократию и Олимпиаду. Первую он превратил в оружие почти сразу. Со второй пришлось повозиться
5
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Для патриотов,настоящих и будущих. Анегдот. 7 часов назад
Вот думаю, как встретить год Собаки: надеть ошейник или просто погавкать на кого-нибудь?

3
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вова 7 часов назад
Чем меньше родина-тем больше патриотов (идиотов , хорошо рифмуется)
3
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