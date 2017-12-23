Олимпийский комитет России заплатит МОК миллионы долларов (29)
Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) требуемые 15 миллионов долларов. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков, передает ТАСС.
"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", — заявил Жуков.
На заседании исполкома МОК, которое состоялось 5 декабря, Россию отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. ОКР по решению МОК был обязан возместить стоимость расследования о системе допинга в России и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.
При выполнении этих условий возможно частичное или полное восстановление Олимпийского комитета России в МОК до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что эти деньги будут выплачены только на основании договора между сторонами.
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9-25 февраля 2018 года.
фото: Flickr