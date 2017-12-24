В Лос-Анджелесе вооруженный мачете мужчина напал на прохожих (1)

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В мире | 24 декабря 2017 года, 10:40

Неизвестный мужчина с мачете и в противогазе напал на людей в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Star.

Приехавший на вызов наряд полиции открыл огонь по преступнику и ранил его.

В результате нападения пострадали восемь человек. Причины инцидента выясняются.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Ekaterina Romanova 5 часов назад
сори , такая их демократия и толерантность ...пожинайте свои плоды
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