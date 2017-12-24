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Неизвестный мужчина с мачете и в противогазе напал на людей в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Star.

Приехавший на вызов наряд полиции открыл огонь по преступнику и ранил его.

Officer Involved Shooting CanogaPark @LAPD shoots suspect armed with machete and wearing a gas mask. pic.twitter.com/XulmuYH2B1 — Kevin Takumi (@KevinTakumi) December 24, 2017

В результате нападения пострадали восемь человек. Причины инцидента выясняются.