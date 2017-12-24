В Лос-Анджелесе вооруженный мачете мужчина напал на прохожих (1)
В мире | 24 декабря 2017 года, 10:40
Неизвестный мужчина с мачете и в противогазе напал на людей в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Star.
Приехавший на вызов наряд полиции открыл огонь по преступнику и ранил его.
Officer Involved Shooting CanogaPark @LAPD shoots suspect armed with machete and wearing a gas mask. pic.twitter.com/XulmuYH2B1— Kevin Takumi (@KevinTakumi) December 24, 2017
В результате нападения пострадали восемь человек. Причины инцидента выясняются.
Источник: РИА Новости
сори , такая их демократия и толерантность ...пожинайте свои плоды
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