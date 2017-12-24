После пожара в Лондонском зоопарке ищут пропавших зверей (4)
В мире | 24 декабря 2017 года, 13:52
Лондонский зоопарк закрыт на неопределенный срок после того, как в результате пожара там погиб трубкозуб по имени Миша.
Сотрудники зоопарка также сообщили о пропаже четырех сурикатов. Как полагают, они тоже могли стать жертвами пожара.
В результате происшествия пострадали несколько работников учреждения, один человек был госпитализирован, восьмерым медицинская помощь была оказана на месте.
Причина возгорания пока неизвестна.
Фото: pixabay.com
Источник: BBC Russian
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