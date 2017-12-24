После пожара в Лондонском зоопарке ищут пропавших зверей (4)

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В мире | 24 декабря 2017 года, 13:52

Лондонский зоопарк закрыт на неопределенный срок после того, как в результате пожара там погиб трубкозуб по имени Миша.

Сотрудники зоопарка также сообщили о пропаже четырех сурикатов. Как полагают, они тоже могли стать жертвами пожара.

В результате происшествия пострадали несколько работников учреждения, один человек был госпитализирован, восьмерым медицинская помощь была оказана на месте.

Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: pixabay.com

Источник: BBC Russian
Комментарии 4
Солнышкин1 час назад
Про сурикатов не знаю, а сбежавшие мартышки в полном составе собрались в месном сейме и в думе. Пытаются изображать человека... но пока безуспешно. Даже президента своего выбрали...
Приезжайте и забирайте, пока они тут окончательно всё не угробили.
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Juris Maksimovs34 минуты назад
Ahujetj
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Nitj1 час назад
:) Jesļi menajetsja klimat, v UK dolžni pojavļatsja zmeji.
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