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Лондонский зоопарк закрыт на неопределенный срок после того, как в результате пожара там погиб трубкозуб по имени Миша.

Сотрудники зоопарка также сообщили о пропаже четырех сурикатов. Как полагают, они тоже могли стать жертвами пожара.

В результате происшествия пострадали несколько работников учреждения, один человек был госпитализирован, восьмерым медицинская помощь была оказана на месте.

Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: pixabay.com