В мире |

Министр финансов США Стивен Мнучин получил коробку с конским навозом, сообщает New York Post.

Посылка была оставлена на подъездной дорожке у дома главы минфина США в элитном районе Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе.

Чтобы исследовать подозрительную находку к дому был вызван наряд полиции. Но оказалось, что посылка, завернутая в рождественскую бумагу и подписанная "американским народом", была заполнены навозом. Правоохранители определили, что она не представляет угрозы.

Фото: pixabay.com