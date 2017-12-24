Министр финансов США получил в подарок коробку с конским навозом (3)
В мире | 24 декабря 2017 года, 14:46
Министр финансов США Стивен Мнучин получил коробку с конским навозом, сообщает New York Post.
Посылка была оставлена на подъездной дорожке у дома главы минфина США в элитном районе Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе.
Чтобы исследовать подозрительную находку к дому был вызван наряд полиции. Но оказалось, что посылка, завернутая в рождественскую бумагу и подписанная "американским народом", была заполнены навозом. Правоохранители определили, что она не представляет угрозы.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru
мы нищие и голодные, даже такой подарок нам недоступен для наших министров
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Не только нищие.но и коров редко встретишь.До 90 годов все в коровах было.едешь и одни коровы.козы и бараны.
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Jesli nadkusitj, budjet KAK planšet.
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