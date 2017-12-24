Министр финансов США получил в подарок коробку с конским навозом (3)

фото

В мире | 24 декабря 2017 года, 14:46

Министр финансов США Стивен Мнучин получил коробку с конским навозом, сообщает New York Post.

Посылка была оставлена на подъездной дорожке у дома главы минфина США в элитном районе Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе.

Чтобы исследовать подозрительную находку к дому был вызван наряд полиции. Но оказалось, что посылка, завернутая в рождественскую бумагу и подписанная "американским народом", была заполнены навозом. Правоохранители определили, что она не представляет угрозы.

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
"""26 минут назад
мы нищие и голодные, даже такой подарок нам недоступен для наших министров
Ответить
каджич7 минут назад
Не только нищие.но и коров редко встретишь.До 90 годов все в коровах было.едешь и одни коровы.козы и бараны.
Ответить
Nitj1 час назад
Jesli nadkusitj, budjet KAK planšet.
1
Ответить