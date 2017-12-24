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Семейную пару из США Марка и Линн Уивеллов попросили убрать табличку с надписью "Иисус" с лужайки, поскольку она оказалась оскорбительной для соседей. Об этом пишет The Independent.

К ним обратились представители их округа с требованием снять табличку, поскольку ее часть располагалась на общественной территории. На надпись пожаловались соседи. По какой именно причине стенд со словом «Иисус» посчитали оскорбительным, не уточняется.

В электронном письме представителей округа говорилось, что белый кусок фанеры, на котором красной мишурой выведено слово «Иисус» не является знаком, и поэтому должен быть демонтирован. В обращении также уточнялось, что жалующиеся акцентировали внимание на гирлянде, которая обрамляла табличку.

Семейная пара отказалась убирать конструкцию, мотивируя это тем, что украшение приурочено к Рождеству.

Фото: Fox News