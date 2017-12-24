Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты России (6)

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В мире | 24 декабря 2017 года, 18:13

Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение бизнесмена Алексея Навального в президенты России, передает РИА "Новости".

Мероприятие проводится в шатре на пляже в Серебряном Бору в Москве.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он имеет право участвовать в президентской кампании лишь после 2028 года.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Впрочем, как заверила глава ведомства, Центризбирком будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению — съездов или собраний инициативных групп.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что Олег Лурье и Сергей Полонский также намерены выдвинуть свои кандидатуры на пост президента.

Фото: facebook.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Патриот 9 часов назад
Получит максимум 0.01% голосов. А потом опять в тюрьму! Там его дом родной.
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ха ха ха 9 часов назад
А что? Уголовников уже в президенты можно?
А назначать кто будет? Госдеп?
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каджич 9 часов назад
Реальная демократия.даже "условников" выдвигают.не говоря об исполнении воли народа в Крыму.
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