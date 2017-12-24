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Министерство финансов и центральный банк Израиля прорабатывают возможность создания собственной цифровой валюты. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Таким образом ведомства намерены ответить на повальное увлечение криптовалютами. По словам одного из чиновников, который пожелал сохранить анонимность, желающих обзавестись криптошекелями обяжут привязать свой счет к мобильному телефону для того, чтобы исключить возможные махинации для ухода от налогов.

Планируется, что стоимость криптошекеля будет идентична обычному шекелю. Контроль над оборотом цифровой валюты намерен осуществлять Центробанк. При этом источник не уточнил, по какому принципу будет работать цифровая валюта и где именно будут храниться криптокошельки.

Проекты по созданию национальной криптовалюты рассматриваются не только в Израиле. К примеру, Эстония раздумывает над созданием фонда национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin). Кроме того, в сентябре этого года в Минэкономразвития России рассказывали, что проработают идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином.

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