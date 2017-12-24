В Израиле думают над созданием криптошекеля (2)
Министерство финансов и центральный банк Израиля прорабатывают возможность создания собственной цифровой валюты. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Таким образом ведомства намерены ответить на повальное увлечение криптовалютами. По словам одного из чиновников, который пожелал сохранить анонимность, желающих обзавестись криптошекелями обяжут привязать свой счет к мобильному телефону для того, чтобы исключить возможные махинации для ухода от налогов.
Планируется, что стоимость криптошекеля будет идентична обычному шекелю. Контроль над оборотом цифровой валюты намерен осуществлять Центробанк. При этом источник не уточнил, по какому принципу будет работать цифровая валюта и где именно будут храниться криптокошельки.
Проекты по созданию национальной криптовалюты рассматриваются не только в Израиле. К примеру, Эстония раздумывает над созданием фонда национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin). Кроме того, в сентябре этого года в Минэкономразвития России рассказывали, что проработают идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином.
Фото: pixabay.com
Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам и он оставил вместо себя помощника.
Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!
Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.
Это все, что вам нужно знать о биткоинах.