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В воскресенье в Балтийском море, недалеко от Клайпеды 190-метровый грузовой корабль Ocean Crown сел на мель, пишет Latvijas avīze. На борту сухогруза находились 20 человек, об этом сообщили сотрудники Клайпедского порта.

По предварительной информации, причиной аварии является то, что поврежден основной двигатель.

Из-за сильного ветра корабль не смог войти в порт, поэтому якорь был выброшен, хотя капитан судна неоднократно предупреждал, что в таких погодных условиях лучше ничего не делать. Через некоторое время с корабля было получено сообщение о том, что поврежден двигатель и судно дрейфует, Через несколько часов сухогруз зашел на мель в 200 метрах от берега.

Хотя все готово к перемещению корабля с мели, из-за сильного ветра и высоких волн это невозможно, поэтому придется ждать, пока погода не улучшится.

Управление Клайпедского порта предложило провести операцию по спасению, чтобы доставить работников судна на берег, однако они от этого отказались.

Сухогруз Ocean Crown ходит под флагом Кипра и был построен в 2005 году. Он принадлежит греческой компании Oceanfleet Shipping.

Фото: flickr.com