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До конца января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад", который будет представлять собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти.

Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.

По его словам, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции.

"Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например, финансовыми", — отметил Фрид.

В то же время он отмечает, что сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.

Фрид сообщил, что в законе "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA) не указано, что доклад ляжет в основу нового санкционного списка, однако, по его словам, "многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом".

Фрид также заявил, что к составлению доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.

"Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины", — сказал Фрид.

Источник: lenta.ru