Вашингтон создаст список "плохих парней" из России (1)
До конца января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад", который будет представлять собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти.
Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.
По его словам, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции.
"Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например, финансовыми", — отметил Фрид.
В то же время он отмечает, что сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.
Фрид сообщил, что в законе "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA) не указано, что доклад ляжет в основу нового санкционного списка, однако, по его словам, "многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом".
Фрид также заявил, что к составлению доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.
"Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины", — сказал Фрид.
Источник: lenta.ru
Инфантилы.