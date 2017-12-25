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Место лишения свободы, напоминающее по своему дизайну и комфорту скорее колледж, чем тюрьму, открыли в Дании неподалеку от города Гундслев. О заведении, названном Сторстрем, рассказала газета Daily Mail.

В тюрьме каждому из 250 заключенных предоставят комнату площадью в четыре квадратных метра, оборудованную, словно комфортабельная квартира. Здесь есть ванная комната, холодильник, шкаф, телевизор и широкое окно, стол для чтения с лампой.

К услугам узников — тюремная церковь, спортивные площадки, сады и огороды, комфортабельные кухни, где можно самостоятельно приготовить еду. Продуманы малые архитектурные формы и скульптурное оформление. Интерьеры выполнен в скандинавском минимализме.

Строительство тюрьмы обошлось почти в 160 миллионов долларов и около пяти лет. По мнению авторов проекта, она станет самой человечной и комфортабельной в мире. Это должно способствовать перевоспитанию заключенных. Кроме того заведение должно быть приятным местом пребывания для своих сотрудников.

Источник: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru