Пике отметил победу "Барселоны" вином за 5 000 евро
В мире | 25 декабря 2017 года, 16:26
30-летний защитник "Барселоны" Жерар Пике опубликовал фотографию пустых бутылок вина на своей странице в Instagram с подписью "День, который этого стоит" после игры с принципиальным противником.
Испанское издание Marca подсчитало, что общая стоимость этих бутылок составляет 5,3 тысячи евро.
Напомним, что 23 декабря в Мадриде состоялся матч 17-го тура чемпионата Испании, где "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 3:0.
Источник: life.ru