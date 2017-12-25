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30-летний защитник "Барселоны" Жерар Пике опубликовал фотографию пустых бутылок вина на своей странице в Instagram с подписью "День, который этого стоит" после игры с принципиальным противником.

Испанское издание Marca подсчитало, что общая стоимость этих бутылок составляет 5,3 тысячи евро.

Напомним, что 23 декабря в Мадриде состоялся матч 17-го тура чемпионата Испании, где "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 3:0.

Источник: life.ru