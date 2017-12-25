Пара спустя четыре года узнала, что в детстве они встречались (1)
В мире | 25 декабря 2017 года, 21:30
В Великобритании супружеская пара обнаружила, что они были возлюбленными еще в детстве, заметив друг друга на старых фотографиях, сделанных 20 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.
26-летние Хайди и Эд Сэвитт начали встречаться в 2011 году во время учебы в Университете Ньюкасла. Влюбленные не догадывались, что на самом деле они познакомились еще в 1990-х.
Кей Паркер, мать Хайди, рассказала матери Эда Фионе о детской любви своей дочери. Как оказалось, на одном из фото, сделанном в июле 1997 года, вместе запечатлены как раз Хайди и Эд, уже тогда испытывающие друг к другу теплые чувства.
Как отмечается, до этого момента никто из них не догадывался, что молодые люди познакомились давным-давно.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
Что-то с памятью у них стало...Питание что-ли нездоровое?
43
Ответить