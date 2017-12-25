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Хирурги извлекли из желудка 74-летней жительницы Иволгинского района Бурятии полторы сотни инородных предметов, в том числе отрезки арматуры, дверные шпингалеты и гвозди.

У женщины после лечения в больнице по неизвестным причинам была повышенная температура.

Во время эндоскопии у нее обнаружили и вынули четыре гвоздя. После этого врачи решили прооперировать пациентку.

"Из желудка было извлечено 152 железных предмета: длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925-й пробы. Предметы начали окисляться, то есть сколько они там находились, никому не известно, кроме самой женщины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стенки желудка, горла и пищевода пациентки не пострадали. В настоящее время женщина находится в отделении реанимации.

Как именно металлические предметы попали в желудок пенсионерки, не уточняется.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com