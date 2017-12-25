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Игроков английской сборной по футболу готовят к возможным расовым оскорблениям на предстоящем чемпионате мира в России, пишет Daily Star.

Как отмечает издание, Футбольная ассоциация Англии причислила хозяйку мундиаля к странам, в которых существует "серьезная проблема с расизмом".

Во время игры английские футболисты могут услышать оскорбления не только от зрителей, но и от соперников.

"Целями" могут стать такие темнокожие футболисты английской команды, как Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Деле Алли и Дэнни Роуз.

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт уже пригласил игрока "Ливерпуля" Джона Барнса, который не раз сталкивался с расовыми оскорблениями, чтобы он провел беседу с молодыми футболистами и "ментально" подготовил к нападкам.

В прошлом месяце во всех городах, где состоятся матчи мундиаля, прошли уроки "Футбол без дискриминации".

Помимо этого, российские болельщики на протяжении года устраивали акции под лозунгом Gentlefan. Они помогали иностранным гостям, развлекали их и дарили различные подарки.

Источник: ria.ru