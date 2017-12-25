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Аккаунт основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пропал из социальной сети Twitter.

При попытке открыть микроблог Ассанжа на сайте выводится сообщение, что этой страницы не существует. Пользователи задают вопросы, однако представители Twitter пока никак не прокомментировали инцидент.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал комментарии.

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления.

Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Источник: ria.ru