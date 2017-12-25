Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты (8)
Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак сегодня, 25 декабря, подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива", передает ТАСС.
Пакет документов, который включает заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах, о имуществе за рубежом, справка о судимостях или их отсутсвии, а также протокол съезда партии с решением о выдвижении, кандидат должен подавать лично не позднее 12 января.
Также кандидатам в президенты от непарламентских партий, к которым относится и "Гражданская инициатива", на этапе регистрации нужно будет собирать не менее 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.
При этом на каждый регион страны должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.
Источник: tvzvezda.ru
Фото: screenshot from youtube