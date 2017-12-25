В мире |

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак сегодня, 25 декабря, подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива", передает ТАСС.

Пакет документов, который включает заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах, о имуществе за рубежом, справка о судимостях или их отсутсвии, а также протокол съезда партии с решением о выдвижении, кандидат должен подавать лично не позднее 12 января.

Также кандидатам в президенты от непарламентских партий, к которым относится и "Гражданская инициатива", на этапе регистрации нужно будет собирать не менее 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

При этом на каждый регион страны должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.

Источник: tvzvezda.ru

Фото: screenshot from youtube