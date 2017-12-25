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В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, еще пятнадцать пострадали.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.

По словам собеседника агентства, рассматриваются две версии: автобус могла "подрезать" другая машина, или у него отказали тормоза. Он добавил, что версия теракта не рассматривается.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

На месте работают сотрудники полиции и медики. ​Также туда вылетели три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.

Водитель въехавшего в людей автобуса рассказал об отказавшей тормозной системе.

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT сообщении Следственного комитета России.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: ria.ru