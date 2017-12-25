ЦИК отказал трем кандидатам в участии в выборах президента России (3)
Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, поддерживающей самовыдвижение бизнесмена Сергея Полонского на выборы президента России, передает ТАСС.
Количество участников группы было менее 500 человек – это недостаточно для регистрации группы.
Если же у Полонского будет желание и возможность, он может предоставить в ЦИК пакет документов повторно – до 7 января 2018 года, заявили в Центризбиркоме.
Глава ведомства Элла Памфилова сказала Полонскому, который присутствовал в зале заседаний, что "необратимых препятствий", на основании которых можно получить отказ, у него нет, и "эти недостатки" еще можно исправить.
ЦИК также отказал в регистрации журналисту Олегу Лурье из-за наличия у него судимости.
Из-за наличия непогашенной судимости Центризбирком предложил отказать в регистрации и блогеру Алексею Навальному.
Источник: vesti.ru
Сисяна про кинули!
Сисяна срочно на радио-baltkom!!!!!!!!!!
Есть такая традиция все либер гов@но собирать!