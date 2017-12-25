ЦИК отказал трем кандидатам в участии в выборах президента России (3)

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В мире | 25 декабря 2017 года, 17:20

Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, поддерживающей самовыдвижение бизнесмена Сергея Полонского на выборы президента России, передает ТАСС.

Количество участников группы было менее 500 человек – это недостаточно для регистрации группы.

Если же у Полонского будет желание и возможность, он может предоставить в ЦИК пакет документов повторно – до 7 января 2018 года, заявили в Центризбиркоме.

Глава ведомства Элла Памфилова сказала Полонскому, который присутствовал в зале заседаний, что "необратимых препятствий", на основании которых можно получить отказ, у него нет, и "эти недостатки" еще можно исправить.

ЦИК также отказал в регистрации журналисту Олегу Лурье из-за наличия у него судимости.

Из-за наличия непогашенной судимости Центризбирком предложил отказать в регистрации и блогеру Алексею Навальному.

Источник: vesti.ru

Комментарии 3
андрюХА 12 часов назад
Сисяна обидели!
Сисяна про кинули!
Сисяна срочно на радио-baltkom!!!!!!!!!!
Есть такая традиция все либер гов@но собирать!
2
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Юрий Семенцов 10 часов назад
Вся латвийская пресса с замиранием сердца пристально следит за судьбой Алексея Навального. Мессия, йопт.
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Igor Barkalov1 час назад
этот Леша епт если придет к власти ПендозЫ будут править миром
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