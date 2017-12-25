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Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, поддерживающей самовыдвижение бизнесмена Сергея Полонского на выборы президента России, передает ТАСС.

Количество участников группы было менее 500 человек – это недостаточно для регистрации группы.

Если же у Полонского будет желание и возможность, он может предоставить в ЦИК пакет документов повторно – до 7 января 2018 года, заявили в Центризбиркоме.

Глава ведомства Элла Памфилова сказала Полонскому, который присутствовал в зале заседаний, что "необратимых препятствий", на основании которых можно получить отказ, у него нет, и "эти недостатки" еще можно исправить.

ЦИК также отказал в регистрации журналисту Олегу Лурье из-за наличия у него судимости.

Из-за наличия непогашенной судимости Центризбирком предложил отказать в регистрации и блогеру Алексею Навальному.

Источник: vesti.ru