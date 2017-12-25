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Политика по интеграции беженцев на рынке труда Германии может провалиться, предупредил генеральный директор союза городов и коммун Герд Ландсберг, передает Focus.

По его словам, к середине 2017 года базовое материальное обеспечение получали почти 600 тыс. беженцев. Это на 250 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом всего 200 тыс. выполняют необходимые для этого условия.

"Эти цифры показывают, что нам еще предстоит предпринять гигантские усилия, чтобы интегрировать беженцев в рынок труда", – сказал Ландсберг.

Он добавил, что в Дании мигрантов выводят на рынок труда как можно быстрее, а изучение языка у них идет параллельно.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com