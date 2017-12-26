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В Японии зарегистрировано рекордное число пациентов с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром, сообщает Sputnik.

Отмечается, что по состоянию на 10 декабря заболевание зафиксировано у 525 граждан страны, среди которых оказались 66 жителей Токио.

Разносчиком заболевания стал стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия". Медики отмечают, что инфекция распространяется по организму чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов.

Первыми симптомами являются отек и боль в руках и ногах, жар и недомогание. Поначалу состояние пациента не вызывает особого беспокойства, однако, распространяясь по телу, "плотоядная бактерия" вызывает некроз и может привести к развитию полиорганной недостаточности, а также распространиться на легкие и кровь.

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