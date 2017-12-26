В России вышедшую покурить пенсионерку сдуло с балкона (5)

фото

В мире | 26 декабря 2017 года, 11:24

Вышедшая на балкон покурить пенсионерка в городе Шахтерске на Сахалине выпала с четвертого этажа из-за ураганного ветра, сообщили в центральной районной больнице Углегорска, передает РИА "Новости".

"Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", — сказал источник в больнице.

По данным местных СМИ, после того, как женщина упала в мягкий сугроб ее пришлось доставить в больницу в ковше погрузчика из-за того, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому.

Фото: flickr.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Eduards Malinovskis 6 часов назад
Курение опасно для жизни..
Ответить
Клубничка 6 часов назад
НОВОСТЬ ДНЯ
1
Ответить
Кристина Бирзиня3 часа назад
Бабушка одуванчик
Ответить