В России вышедшую покурить пенсионерку сдуло с балкона (5)
В мире | 26 декабря 2017 года, 11:24
Вышедшая на балкон покурить пенсионерка в городе Шахтерске на Сахалине выпала с четвертого этажа из-за ураганного ветра, сообщили в центральной районной больнице Углегорска, передает РИА "Новости".
"Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", — сказал источник в больнице.
По данным местных СМИ, после того, как женщина упала в мягкий сугроб ее пришлось доставить в больницу в ковше погрузчика из-за того, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому.
Фото: flickr.com
Источник: Газета.ru
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