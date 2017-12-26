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Планшет пользователя Reddit под ником BadBurrito78 был заблокирован Apple на 47 лет. Об этом владелец гаджета рассказал на интернет-площадке.

По словам обладателя планшета, он не пользовался старым iPad около трёх лет. Недавно BadBurrito78 решил включить свой старый гаджет, однако на экране появилась информация, что девайс деактивирован. Пользователя попросили попробовать включить устройство через 24 735 744 минуты (около 47 лет).

В комментариях под постом обладателю "окирпичевшегося" планшета посоветовали сбросить настройки iPad, подключив его по проводу к iTunes. Причина в том, что из-за долгого "сна" девайс сбросил настройки на дефолтные и установил дату по умолчанию — 1 января 1970 года. После подключения к Сети iPad сверил время и выдал ошибку.

Фото: reddit.com