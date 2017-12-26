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Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Вячеслав.

До 2000 года Шаинский жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а потом в США, где получил вид на жительство.

У него трое детей — два сына и дочь.

Композитор написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент.

Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.

В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.

В 1962 году Шаинский поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории имени Гаджибекова.

Вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд солдатских песен: "Идет солдат по городу", "Проходи, кавалерия", "Победа", "Шло письмо", "Не плачь, девчонка" и другие.

Его первым громким успехом стала композиция "Лада", написанная в 1968 году. В 1970-е годы имя Владимира Шаинского зазвучало наряду с именами известных советских композиторов песенного жанра, многие его песни снискали народную любовь.

Он широко известен как автор многочисленных произведений для детей. Он сочинил несколько мюзиклов, среди которых — "Аз, Буки, Веди", "Путешествие Нильса", "Джельсомино и пираты".

Шаинский сыграл в фильмах "8 1/2 долларов", "ДМБ", "Кышкин дом". Он удостоен многочисленных государственных премий, получил множество награж. Был народным артистом РСФСР.

Фото: facebook.com