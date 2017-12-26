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Скандальный инцидент произошёл на площади Святого Петра в Ватикане за пару часов до начала традиционной речи Папы Римского. Свидетелями выходки украинской активистки Алисы Виноградовой стало более 50 тысяч человек, собравшихся на площади, которым удалось записать происходящее на видео.

Виноградова прорвалась через ограждение и побежала к рождественской инсталляции. Девушка успела выхватить из яслей младенца Иисуса, после чего к ней сразу же подоспели стражи порядка и скрутили активистку.

Как заявили представители движения "Фемен", связи с Виноградовой до сих пор нет и они требуют у Ватикана освободить её. Также они пояснили, что акция была направлена против запрета на аборты и осуждения контрацепции.

Фото: скриншот из видео