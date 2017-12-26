В Ватикане полуголая активистка "Фемен" пыталась украсть Иисуса (3)
В мире | 26 декабря 2017 года, 21:18
Скандальный инцидент произошёл на площади Святого Петра в Ватикане за пару часов до начала традиционной речи Папы Римского. Свидетелями выходки украинской активистки Алисы Виноградовой стало более 50 тысяч человек, собравшихся на площади, которым удалось записать происходящее на видео.
Виноградова прорвалась через ограждение и побежала к рождественской инсталляции. Девушка успела выхватить из яслей младенца Иисуса, после чего к ней сразу же подоспели стражи порядка и скрутили активистку.
Как заявили представители движения "Фемен", связи с Виноградовой до сих пор нет и они требуют у Ватикана освободить её. Также они пояснили, что акция была направлена против запрета на аборты и осуждения контрацепции.
Фото: скриншот из видео
Источник: Life.ru
Лет тридцать ей дать с отбыванием в тюрьме строгого режима, другие бы задумались.
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и ? правильно и сделала ,нефиг устраивать обряды и ритуалы свои церковные , идолопоклонники далёкие от принципов Бога , пренебрегающие второй из десяти заповедей ; не создай себе кумира , не поклоняйся идолам и не служи им ,,, где соблюдения этой заповеди антихристы ..Ватикан самое главное логово Сатаны 666 ..девушка молодец , правда голой не нужно было это делать
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и ? правильно и сделала ,индефинитный устраивать обряды идолопоклонники далёкие от принципов Бога , принадлежащие второй из десяти заповедей ; не создай себе кумира , не поклоняйся идолам и не служи им ,,, где соблюдения этой заповеди антихристы ..Ватикан самое главное логово Сатаны 666 ..девушка молодец , правда голой не нужно было это делать
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