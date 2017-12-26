В Австралии стало модно дарить живых крокодилов (2)

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В мире | 26 декабря 2017 года, 21:57

Хозяйка крокодильей фермы на Северной территории Австралии рассказала о наплыве покупателей перед Рождеством. Об этом сообщает ABC News.

Джованна Уэбб (Giovanna Webb), владеющая фермой Crocodylus Park в городе Дарвин, утверждает, что продала около сотни детенышей гребнистых и австралийских узкорылых крокодилов.

"Все с ума посходили. Им всем хочется маленького крокодильчика", - рассказывает она. Как правило, рептилий покупают в качестве подарка на Рождество.

Чтобы совершить такую покупку, на Северной территории требуется разрешение властей. В городах можно держать крокодилов не длиннее 60 сантиметров. Когда животное вырастет, его придется вернуть на ферму.

В сельской местности ограничений на длину крокодилов нет.

"Раньше у некоторых моих друзей были большие плавательные бассейны. Больше нет, потому что их бассейн теперь принадлежит крокодилу", - говорит Уэбб.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются в Австралии, а также на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии и в Папуа — Новой Гвинее.

Длина австралийского узкорылого крокодила редко превышает два-три метра, причем эти хищники достигают такого размера только к 25-30 годам.

В ноябре сообщалось, что в Западной Австралии рыбаки четыре дня прятались от крокодилов на крыше машины, которая застряла в грязи.

Фото: pixabay.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
А что тут 7 часов назад
....Удивляться, Если в цивилизованной Европе убивают животных прямо в зоопарках,а еще призывают жителей сдавать животных на корм в зоопарках.
Европа однако. Надо и нашего patriota отдать добродушному "гене",пусть пообедает,и представитель титульной нации чтобы не позорил нацию. Из-за таких уродов и все остальные(нормальные) не "в почете". Родился при "свободной Латвии",но при этом упал и мозг закатился,так и не нашли до сих пор.А еще у нас система образования такая же,и угробленная медицина.
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Ekaterina Romanova 7 часов назад
люди стали настолько извращенными во всем , и нет этому придела , ради развлечения губят природу и издеваются над животными , особенно богатые - у них особое извращение ко всему живому , ради своих похотей - они губят все живое
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