Чемпиона "Формулы-1" отругали за критику надевшего платье племянника (3)

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В мире | 26 декабря 2017 года, 20:20

Британский гонщик, чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон раскритиковал своего племянника за то, что тот надел платье принцессы. Видео было опубликовано на странице Nabeela в Twitter.

"Я сейчас так расстроен. Взгляните на моего племянника. Почему ты носишь платье принцессы? Ты его получил на Рождество? Почему ты попросил на Рождество платье принцессы? Мальчики не носят платьев принцесс!" — сказал Хэмилтон, обращаясь к мальчику, за что был раскритикован в комментариях.

Пользователи сети считают, что гонщик не имел права стыдить ребенка в Twitter.

"Ребенок выглядит счастливым. Просто дай ему насладиться моментом, не подвергай его влиянию социальных норм", — написал один из пользователей.

Хэмилтон, выступающий за Mercedes, одержал победу в сезоне-2017 "Формулы-1". Для него этот титул стал четвертым в карьере.

Фото: pixabay.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Молодец 8 часов назад
Нехрен педиков плодить.
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Jay Kulikov 9 часов назад
У вас совсем с головой плохо? Писать вообще не о чем стало?
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Патриот 2 часа назад
Уважуха Хэмилтону!!! Надо было ему ещё задницу надрать публично! Педики, трансвеститы, трангомдери, это ценность настоящей Геропы! Какое позорище !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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