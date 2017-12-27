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Золотистый ретривер по кличке Луби, известный как самая дружелюбная собака Нью-Йорка из-за любви к объятиям, остался без дома после сильного пожара. Инцидент произошёл в одном из районов Манхэттена.

О случившемся в своём "инстаграме" написал хозяин животного Цезарь Фернандес-Чавес. По его словам, огонь вспыхнул в здании днём в Рождество. Всего пострадало два человека, они отделались незначительными травмами. Причина возгорания пока не известна.

Во время пожара Луби вместе со своим хозяином были на прогулке. Огонь уничтожил всё, что было в доме. Чтобы помочь погорельцам хоть как-то справиться с трудностями, подруга Фернандеса-Чавеса создала кампанию по сбору средств на интернет-портале. За пару дней там накопилось уже более $44 тысяч.